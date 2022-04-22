Про це повідомляє видання Australian Associated Press.
Згідно з повідомленням, дочки Путіна Марія Воронцова та Катерина Тихонова вважаються керівницями державних програм, які отримують мільярди доларів від Кремля та приховують частину активів батька. Водночас дочка Лаврова, Катерина Винокурова, має громадянство Росії та США.
Санкції також наклали на 144 сенаторів, що підтримали нелегітимне визнання Путіним незалежності так званих “Л/ДНР”.
“Уряд Австралії знову підтверджує нашу найрішучішу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також народу України. Ми знову закликаємо Росію негайно вивести свої війська з України”, – сказав сенатор Пейн.
- Раніше уряд Австралії ввів цілеспрямовані фінансові санкції проти 14 російських державних підприємств, які мають стратегічне та економічне значення для Росії.
- Також Австралія готує для України нову партію військової допомоги для протистояння російській агресії. Серед заявленого — бронетехніка місцевого виробництва.
- Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Австралії з закликом притягнути Росію до відповідальності. Український лідер подякував країні за значний обсяг допомоги та запропонував нові шляхи її надання.