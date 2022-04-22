Австралія запровадила санкції та заборонила в'їзд для 144 російських сенаторів, двом дочкам президента Володимира Путіна та доньці міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Про це повідомляє видання Australian Associated Press.

Згідно з повідомленням, дочки Путіна Марія Воронцова та Катерина Тихонова вважаються керівницями державних програм, які отримують мільярди доларів від Кремля та приховують частину активів батька. Водночас дочка Лаврова, Катерина Винокурова, має громадянство Росії та США.

Санкції також наклали на 144 сенаторів, що підтримали нелегітимне визнання Путіним незалежності так званих “Л/ДНР”.