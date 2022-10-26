Про це повідомило ABC News.
Разом із додатковими Bushmaster загальна кількість бронемашин, наданих українським захисникам, досягне 90 одиниць.
“З моменту їхнього прибуття (до України – ред.), Bushmasters активно використовувалися Збройними силами України. Президент України, міністр оборони та посол просили збільшити їх постачання”, — заявив глава міноборони Австралії Річард Марлс.
Після католицького Різдва до Великої Британії скерують 70 австралійських військових. Їх залучать для навчання українських захисників.
“Наші солдати візьмуть участь у великій навчальній програмі у Великій Британії, щоб допомогти підготувати своїх українських побратимів до боротьби проти невиправданої та незаконної агресії Росії”, — додав Річард Марлс.
Загалом підтримка від Австралії Україні перевищує 655 мільйонів австралійських доларів. Зокрема 475 мільйонів доларів виділено для військових потреб.
- Уряд Австралії продовжив дію санкцій проти Росії та Білорусі ще на рік. Країна також запровадила додаткові обмежувальні заходи щодо країни-агресора та її сателіта.
- 2 жовтня уряд Австралії запровадив додаткові санкції проти Росії. Обмеження наклали на 28 призначених гауляйтерів, міністрів та високопосадовців.