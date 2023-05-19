Сьогодні, 19 травня, Австралія ввела нові санкції проти Росії. Зокрема, під обмеження потрапили нафтова компанія "Роснефть", золотодобувна компанія та низка банків.

Джерело: пресслужба прем’єр-міністра Австралії.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз та міністерка закордонних справ Пенні Вонг оголосили про фінансові санкції та заборону на експорт, націлені на сектори економічного та стратегічного значення для Росії.

Відтак, нові фінансові санкції стосуватимуться 21 організації та трьох фізичних осіб, зокрема:

дочірніх компаній російської державної атомної корпорації “Росатом”, які займаються ядерними дослідженнями, розвитком інфраструктури та виробництвом зброї;

російської нафтової компанії “Роснефть”;

російської компанії, що створена для “експлуатації” Запорізької АЕС;

найбільшої золотодобувної компанії Росії ПАТ “Полюс”;

однієї з найбільших металургійних компаній Росії ПАТ “Северсталь”;

оборонних організацій, які підтримують повномасштабну війну РФ проти України;

п’ятьох російських банків, які працюють на території РФ.

Уряд Австралії також запровадить заборону на експорт усього обладнання і запасних частин до Росії та територій, які тимчасово перебувають під контролем РФ.

“Австралія підтримує Україну та віддає данину непохитній стійкості та мужності, виявленій українським народом. Ми сумуємо через незліченні втрати, яких Україна продовжує зазнавати, і визнаємо далекосяжні негативні економічні наслідки російського вторгнення для світу, включно з Індійсько-Тихоокеанським регіоном”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Австралія закликала Росію вивести свої війська з території України та припинити війну.

“Ми продовжуватимемо співпрацювати з G7 та міжнародними партнерами для подолання глобальних наслідків вторгнення Росії”, – сказав прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз.

Зазначимо, що Австралія вже ввела санкції проти понад тисячі фізичних та юридичних осіб, які підтримують повномасштабне вторгнення Росії в Україну.