Низка країн світу вже запровадила санкції проти РФ через її вторгнення до України. Нині до санкційних списків потраплять ще понад три десятки осіб.

Про це повідомляє The Guardian.

Під тиском нині опиняться 33 особи. Серед них міліардер Роман Абрамович, очільник “Газпрому” Олексій Міллер, очільник банку “Росія” Дмитро Лєбєдєв, син скеретаря ради безпеки РФ Миколи Патрушева Андрій Патрушев, дружина олігарха Бориса Ротенберга Каріна Ротенберг та інші.

Рішення про запровадження нових санкцій було прийнято після того, як російські військові 13 березня нанесли ракетний удар по Яворівському полігону . Цей полігон знаходиться всього у кількох десятках кілометрів від українсько-польського кордону. Це також був один з найбільш смертоносних ударів від початку війни, оскільки внаслідок нього загинуло 35 осіб і ще 134 людини було травмовано.

Внаслідок вторгнення Росії до України, Канада, країни ЄС, Нова Зеландія, США та Велика Британія вже запровадили санкції, які стосувалися оточення президента РФ Володимира Путіна. Нові обмежувальні заходи запроваджуються проти генерального директора компанії “Ростех” Сергія Чемезова, співвласника консорціуму “Альфа-Груп” Михайла Фрідмана, директора міжнародного аеропорту “Шереметьєво” Олександра Пономаренка, президента компанії “Транснефть” Миколи Токарєва та інших впливових росіян.

В австралійському уряді зауважують, що низка російських олігархів або отримували вигоду від війни проти України з 2014 року, або навіть сприяли їй. Повний список осіб, проти яких уряд Австралії запроваджує обмежувальні заходи доступний на сайті Федерального реєстру законодавства Австралії.