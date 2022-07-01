1 липня уряд Австралії запровадив нові антиросійські санкції. Вони торкнулись росіян, які вважаються наближеними до президента РФ Володимира Путіна. Зокрема йдеться про ексгімнастку Аліну Кабаєву, двоюрідного брата та племінників Путіна.

Про це йдеться у повідомленні австралійського уряду.

Загалом до списку потрапили 16 громадян Російської Федерації.

Серед них колишня гімнастка, а сьогодні голова правління приватної медіакомпанії РФ “Національна медіагрупа” Аліна Кабаєва, яка, за даними ЗМІ, є коханкою російського президента.

Під санкціями опинились і декілька російських посадовців, зокрема міністр будівництва Ірек Файзуллін, міністр транспорту Віталій Савельєв, міністр аграрної промисловості Дмитро Патрушев та дитяча омбудсменка Марія Льова-Бєлова.

До списку потрапив і близький друг російського президента Олекксандр Плєхов, який є виконавчим директором АТ “Корпорація “Вітал Девелопмент””.

Також у списку Юрій Шамалов – президент “Газфонду” та член ради директорів “Газпромбанку”.

Окрім цього, персональні санкції торкнулись Євгенія Новицького – президента концерну “РТІ Системи”, генерального директора “Росгеології” Сергія Горького та голови правління банку “Росія” Михайла Клішина.

Підсанкційними в Австралії також стали олігархи Ігор Кєсаєв та Григорій Берьозкін. Також санкції запровадили проти девелопера Года Нісанова.