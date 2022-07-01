Про це йдеться у повідомленні австралійського уряду.

Загалом до списку потрапили 16 громадян Російської Федерації.

Серед них колишня гімнастка, а сьогодні голова правління приватної медіакомпанії РФ “Національна медіагрупа” Аліна Кабаєва, яка, за даними ЗМІ, є коханкою російського президента.

Під санкціями опинились і декілька російських посадовців, зокрема міністр будівництва Ірек Файзуллін, міністр транспорту Віталій Савельєв, міністр аграрної промисловості Дмитро Патрушев та дитяча омбудсменка Марія Льова-Бєлова.

До списку потрапив і близький друг російського президента Олекксандр Плєхов, який є виконавчим директором АТ “Корпорація “Вітал Девелопмент””.

Також у списку Юрій Шамалов – президент “Газфонду” та член ради директорів “Газпромбанку”.

Окрім цього, персональні санкції торкнулись Євгенія Новицького – президента концерну “РТІ Системи”, генерального директора “Росгеології” Сергія Горького та голови правління банку “Росія” Михайла Клішина.

Підсанкційними в Австралії також стали олігархи Ігор Кєсаєв та Григорій Берьозкін. Також санкції запровадили проти девелопера Года Нісанова.