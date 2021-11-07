Жителька Австралії перемогла у лотереї та здобула мільйон австралійських доларів, зробивши щеплення проти COVID-19.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Sky News.

Гроші виділили група філантропів і компаній задля популяризації щеплень в Австралії.

25-річна Джоан Чжу стала однією з тьох мільйонів австралійців, які брали участь у розіграші призу – і саме їй пощастило здобути перемогу! Жінка отримала 1 мільйон австралійських доларів (майже 740 000 американських доларів).

Чжу розповіла, що частину грошей планує витратити на возз’єднання зі своєю родиною – хоче забрати їх із Китаю, поселити на китайський Новий рік у п’ятизірковому готелі та подарувати гарні подарунки.

Кампанія по вакцинації, у межах якої й розігрувалися гроші має назву Million Dollar Vax Alliance. Вона допомогла владі Австралії повністю вакцинувати 80% людей у ​​віці старше 16 років.

Лотерея також роздавала 100 подарункових карток на суму 1000 доларів США протягом кожного дня в жовтні, що разом з головним призом склало 4,1 мільйона доларів.

Спочатку Австралію хвалили за стратегію нульової боротьби з COVID-19, але надзвичайно заразний варіант Delta змусив владу країни зосередитися на вакцинації та жити з вірусом.

Багато штатів і територій Австралії запровадили правила, які роблять вакцинацію обов’язковою для певних видів діяльності та на робочих місцях.