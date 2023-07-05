Австралійська компанія подала в суд на Twitter на 665 тисяч доларів за несплату рахунків

Джерело: CNN
Приватна компанія Facilitate Corp 29 червня подала позов до окружного суду США Північного округу Каліфорнії, стверджуючи про порушення контракту через несплату рахунків компанією Twitter.
За словами Facilitate, з 2022 до початку 2023 року вони встановили датчики в офісах Twitter у Лондоні та Дубліні, завершили оздоблення офісу в Сінгапурі та розчистили офіси у Сіднеї. За ці роботи Twitter заборгував компанії близько 257 000 доларів, 404 000 доларів і 40 700 доларів.
Facilitate заявила, що вимагає відшкодування збитків у розмірі, який буде визначено під час судового розгляду, судових витрат і відсотків за максимальною законною ставкою.
У травні колишня піар-фірма подала позов до суду Нью-Йорка, заявивши, що Twitter не оплатив свої рахунки, а на початку цього року американська консалтингова фірма Innisfree M&A подала на Twitter до суду, вимагаючи близько 1,9 мільйона доларів США за неоплачені рахунки, після того, як він проконсультував Twitter щодо його придбання Ілоном Маском.
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