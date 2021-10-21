Влада Австралії пропонує винагороду в розмірі 750 тисяч доларів США за інформацію про місцеперебування чотирирічної дівчинки Клео Сміт, яка зникла 16 жовтня. Поліція припускає, що її могли викрасти.

Про це повідомила телерадіокомпанія BBC.

Чотирирічна Клео Сміт зі своєю сім’єю приїхала в кемпінг Quobba Blowholes у Західній Австралії 15 жовтня.

Востаннє дівчинку бачили в суботу, 16 жовтня.

Клео спала на надувному матраці біля ліжка своєї молодшої сестри, в окремій кімнаті сімейного намету.

Її мати розповіла, що того суботнього ранку вона виявила відкритий намет, а дівчинка зникла разом зі спальним мішком.

Крім поліції в пошуках беруть участь рятівні підрозділи. Пошуки також здійснюють повітряним і морським транспортом.

Комісар поліції Західної Австралії Кол Бланш сказав, що “хтось зі спільноти знає, що сталось з Клео”, а відтак має розповісти про це.

Він додав, що поліція йде по слідах, спираючись на інформацію, яку вже отримали. Але той факт, що пошуки тривали протягом кількох днів, наводить поліцію “на думку, що її забрали з намету”.

Слідчі також стурбовані тим, що блискавка намету була відкрита вище, ніж зріст дівчинки.

У поліції пропонують винагороду в розмірі 750 тисяч доларів США за інформацію про місцеперебування дівчинки.