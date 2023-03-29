Про це пише Reuters, посилаючись на дослідження австралійська компанія Vow, що спеціалізується на виробництві культивованого м’яса.
Варто зауважити, що м’ясо для фрикадельки виготовили з клітин овець, в які “вбудували” ДНК міоглобіну мамонта. Цей м’язовий білок надає м’ясу смак та аромат.
Через те, що ДНК мамонта мала деякі “прогалини”, її доповнили ДНК африканського слона.
Їсти “м’ясо мамонта” науковці не ризикнули. На жаль, наразі невідомо, як на такий білок відреагує імунна система людини: “Ми не вживали цього білка 4 000 років”, — зауважили дослідники Vow.
Крім того, під час виготовлення фрикадельки не вбили жодну живу тварину. Раніше компанія представила штучне м’ясо альпаки, буйволів, крокодилів, павичів та риб.
“Воно є символом втрати, пов’язаної зі змінами клімату. На нас чекає схожа доля, якщо ми не змінимо наші практики великомасштабного сільського господарства та спосіб харчування”, – відзначили дослідники.
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