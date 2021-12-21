В Австралійському місті Кімберлі кінець сезону манго – опалі фрукти ферментують на сонці, після чого червонокрилі папуги їх їдять і отруюються етанолом.

Про це пише австралійська філія каналу ABC.

Ветеринарні клініки масово приймають місцевих червонокрилих папуг, яких доводиться лікувати через алкогольне отруєння.

Але, за словами ветлікаря Пола Мерфі, багато папуг помирають ще до приїзду в ветклініку. До того ж птахи знесилені через недоїдання, вони стають легкими жертвами для хижаків. Також дуже часто папуг убиває їх “п’яна поведінка” – вони на усій швидкості влітають у вікна, часто падаючи на підлогу не в змозі піднятися.

Незрозуміло, чому червонокрилі папуги, здається, єдині птахи, які сильно страждають від бродіння манго.

Деякі вчені припускають, що це може бути пов’язано з тим, що манго є єдиним дико доступним фруктом у Кімберлі, який інтенсивно бродить.

Доктор Майкл Консідайн, доцент кафедри молекулярної біології рослин в Університеті Західної Австралії, каже, що все це частина екологічної системи.

“Як тільки фрукти дозрівають, наступною фазою буде бродіння, коли цукор стає алкоголем, і цей процес робить ароматичні сполуки леткими, які приваблюють птахів та інших тварин”, — сказав він.

До того ж манго є унікальним фруктом – у ньому велика концентрація цукрів і води, що робить його природним самогонним апаратом. Водночас багато інших екзотичних фруктів не мають достатньої щільності та водянистості.