США, Велика Британія та Австралія домовилися про партнерство у сфері оборони та безпеки. Воно передбачає, що Австралія вперше в історії побудує власні підводні човни з ядерними силовими установками. Однак Франції такий крок не сподобався.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Потреба підписання цього договору виникла через те, що Австралія та її союзники переймалися через збільшення військової присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Договір було підписано в рамках партнерства країн AUKUS (Австралія, Велика Британія, США). Він передбачає, що Австралія отримає від союзників технології з будівництва атомних підводних човнів та стане сьомою країною у світі що має подібний флот.

Окрім цього, три країни збираються співпрацювати у сферах кібербезпеки, квантових технологій й штучного інтелекту. Це наймасштабніша програма співпраці між країнами в оборонній сфері за останні десятиріччя.

Президент США Джо Байден, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та очільник уряду Австралії Скотт Моррісон провели з цього приводу віртуальний брифінг для журналістів.

Чому Франції не сподобалася нова угода

Підписання нового пакту означає, що попередній, підписаний з Францією у 2016 році щодо будівництва 12 підводних човнів – тепер недійсний. Це був проєкт на понад 36 мільярдів доларів США.

Франція так і не виконала свій контракт до кінця. Його суттєво затримали через вимогу Канберри щодо того, що деякі компоненти мають вироблятися в Австралії.

Представники Франції вже заявили про те, що зірваний контракт продемонстрував “відсутність послідовності, про що Франція може лише шкодувати”.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав новий договір “однобоким, жорстоким, непередбачуваним рішенням”. Також він назвав його “ножем у спину”. Подібну заяву зробив Флоренс Парлі, міністр збройних сил. На його думку, “Америка викинула європейського союзника та партнера, Францію”, а це – “неприємне рішення”, яке продемонструвало “відсутність узгоджених дій”.

Подібні незгоди між Францією та США востаннє були у 2003 році через війну в Іраку.

Один з американських чиновників визнав, що адміністрація Байдена справді розповіла французам про угоду до того, як про неї оголосили. Однак інший представник Байдена розповів, що французи про новий договір знали й брали участь у консультаціях з цього приводу.

Представники французького посольства у Вашингтоні скасували святковий захід після оголошення про новий договір. Вони назвали рішення Байдена непередбачуваним та порівняли з тим, як діяв 45-й президент США Дональд Трамп.

Навіщо Австралії атомні підводні човни?

Головна перевага атомних підводних човнів – вони значно швидше рухаються, їх важко знайти. Вони можуть міститися під водою протягом кількох місяців, запускати свої ракети на великі відстані, транспортувати великі вантажі. Це перший випадок за останні 50 років, коли США діляться своїми підводними технологіями з іншою країною. До цього американськими технологіями послуговувалися лише у Великій Британії.

Тепер Австралія стане сьомою країною у світі, де є атомні підводні човни. Такі ж є в США, Великій Британії, Франції, Китаї, Індії та Росії.