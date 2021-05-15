Влада Австралії скасувала рішення щодо того, аби не прийматиме громадян, які повертаються з Індії, де продовжується спалах епідемії коронавірусу. Перший літак з австралійцями приземлився в Дарвіні.

Про це повідомляє ВВС.

До Австралії першим рейсом повернулися 80 громадян. Всі вони тепер будуть по два тижні на карантині.

Спочатку планувалося, що рейс Qantas доставить 150 осіб. Однак, 70 австралійцям заборонили подорожувати, оскільки їх тести на коронавірус виявилися позитивними, або ж через те, що вони контактували з хворими протягом останніх двох тижнів.

Через строгі вимоги до тих, хто мав право повернутися в Австралію, неможливо було швидко знайти заміну пасажирам, яким відмовили у польоті.

Представник австралійського уряду Джош Фріденберг повідомив, що на травень заплановано ще кілька рейсів з Індії в Австралію, тому громадяни зможуть скористатися ними.

“Ми дотримуємося порад лікарів і забезпечуємо захист австралійців тут… Ми повинні підтримувати наше здоров’я, тому що ми знаємо, наскільки небезпечний для життя й існування австралійців спалах тут”, – сказав чиновник.

Загалом, 9,5 тисяч австралійців заявили про бажання повернутися в рідну країну з Індії.

Нагадаємо, загальна кількість випадків COVID-19 в Індії в четвер перевищила 18 мільйонів після чергового світового рекордного числа добових заражень.

Варто зазначити, що трупи померлих від коронавірусу людей спалюють просто на вулицях. У деяких найбільш постраждалих містах, як, наприклад Нью-Делі, тіла спалювали у імпровізованих закладах, що пропонують послуги масової кремації.