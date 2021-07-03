Штам Delta ставить під загрозу статус Австралії, як країни, яка повністю подолала коронавірус. В Сіднеї зафіксували перші випадки зараження коронавірусом штаму Delta.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

На вечірці з приводу дня народження, де було 40 осіб, один з гостей виявився інфікованим коронавірусом штаму Delta. Після відстежування контактів, виявилось, що він міг заразитися від американського пілота. Через два тижні 27 осіб, які були на цій вечірці, дали позитивний результат на коронавірус. Від них заразилися ще 14 осіб, середи яких – дворічна дитина. Всі вони були вакциновані проти коронавірусу.

Через штам Delta в Сіднеї ввели локдаун. Половині населення країни наказали залишатися вдома, оскільки кількість нових випадків зараження штамом Delta зросла до 200.

З початку 2021 року в Австралії не було жодної смерті внаслідок зараження коронавірусом.

Штам Delta було знайдено в щонайменше 85 країнах світу. Наразі цей штам домінантний в Англії та Індії. Також багато випадків цього штаму зафіксовано на півдні Китаю. Аби запобігти новій хвилі, в Гуанчжоу збираються побудувати карантинний центр на 5 тисяч кімнат. Вони потрібні для ізоляції іноземних туристів.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.