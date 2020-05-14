Сіднейська компанія Mako Energy розробила підводні турбіни, які генерують електроенергію з припливів океану.

Про це ідеально реагує в сюжеті американської медиакомпанії CNN.

Сіднейська компанія Mako Energy виробляє підводні турбіни діаметром від двох до чотирьох метрів. Одна турбіна, працюючи в, постійно поточній воді, може виробляти достатню кількість електрики для 20 будинків.

“Ми розробляємо турбіни таким чином, щоб їх можна було легко розгорнути в віддалених населених пунктах, на прибережних підприємствах, островах і курортах”, – сказав CNN Business Дуглас Хант, керуючий директор Mako Energy.

Конструкція дозволяє генерувати електрику навіть в “стоячій” воді, це дозволяє їх використовувати в річках, каналах, а також в океані.

Австралія відома своїми пляжами і серфінгом. Але, океан пропонує більше, ніж просто рай для серферів: його припливи можуть стати джерелом відновлюваної енергії.