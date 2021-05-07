Про це він сказав в ефірі телеканалу Sky News.
Чиновник пояснив, що строки можуть змінитися в залежності від темпів поширення коронавірусу у світі.
Він пояснив, що через пандемію в Австралії сильно постраждали туристична та авіаційна сфери.
“Найбільш вірогідна дата відкриття – середина чи друга половина 2022 року. Однак, як ми впевнилися, в будь-який момент все може змінитися”, – сказав міністр.
Як і раніше, прилітати до Австралії можуть тільки громадяни Нової Зеландії. Вони отримали таку можливість на початку квітня. Громадянам обох країн не потрібно бути на карантині чи дотримуватися самоізоляції.
В кінці квітня Австралія відновила авіасполучення з Індією, однак через новий спалах коронавірусу його довелося припинити.
Наразі Австралія має третє місце в рейтингу найбезпечніших країн з точки зору розповсюдження коронавірусу.
Нагадаємо, що уряд Австралії ухвалив рішення щодо подовження заборони на міжнародні поїздки ще на три місяці, тобто до 17 червня. Це пов’язано з пандемією коронавірусу.
- В січні, після спалаху коронавірусу в найбільш густонаселених штатах Австралії, в країні посилили карантин – зокрема, ввели масковий режим.