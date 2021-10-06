Про це повідомляє Associated Press.
Моррісон зазначив, що уряд готовий зняти деякі з найжорсткіших і тривалих обмежень на поїздки, через які жителі Австралії не можуть виїхати з країни.
Водночас країна приділить пріоритетну увагу поверненню кваліфікованих мігрантів і студентів, але поки не готова приймати іноземних туристів.
“Думаю, в наступному році ми доберемося і до іноземних гостей”, – сказав прем’єр.
Він додав, що тільки при повній вакцинації 80% населення Австралії від 16 років кордони країни можуть відкрити.
- Сполучені Штати з листопада планують відкрити кордони для авіапасажирів із 33 країн, зокрема Китаю, Індії, Бразилії і більшої частини Європи, які повністю вакциновані від COVID-19.