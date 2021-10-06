Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що країна не буде приймати іноземних туристів як мінімум до 2022 року через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Associated Press.

Моррісон зазначив, що уряд готовий зняти деякі з найжорсткіших і тривалих обмежень на поїздки, через які жителі Австралії не можуть виїхати з країни.

Водночас країна приділить пріоритетну увагу поверненню кваліфікованих мігрантів і студентів, але поки не готова приймати іноземних туристів.

“Думаю, в наступному році ми доберемося і до іноземних гостей”, – сказав прем’єр.

Він додав, що тільки при повній вакцинації 80% населення Австралії від 16 років кордони країни можуть відкрити.