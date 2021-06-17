Австралія обмежила використання вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca для осіб, старших 60 років. Для цієї категорії осіб рекомендували вакцину Pfizer-BioNTech.

Про це повідомили в консультативній групі Австралії.

Рішення було прийнято після того, як в країні було зафіксовано 60 випадків утворення тромбів після вакцинації AstraZeneca. Серед цих випадків – два летальних. Загалом, в країні було зроблено 3,3 млн щеплень проти коронавірусу цією вакциною.

В консультативній групі пояснили, що внесли зміни після того, як тромби з’являлися у людей віком від 50 до 59 років.

“Ми допускаємо, що існує незначний ризик тромбозу у людей віком від 60 років, але цей ризик нижчий, ніж у молодих людей”, – заявили в Австралійській технічній консультативній групі з імунізації (ATAGI).

Ті, хто отримали першу дозу вакцини та не мали побічних реакцій, мають отримати другу.

У квітні комісія рекомендувала вакцину Pfizer в якості пріоритетної вакцини для людей віком від 50 років.

В Австралії вакциновано 6,2 мільйона громадян. Дозволені вакцини – AstraZeneca та Pfizer-BioNTech.