Австралія знаходиться "в кінці черги" на отримання вакцин проти коронавірусу компанії Pfizer.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Таке твердження суперечить заяві прем’єр-міністра Австралії Скота Моррісона та міністра охорони здоров’я про те, що “стратегія країни ставить Австралію в першу чергу (очікування вакцини)”.

За словами австралійського сенатора Саймона Бірмінгема, в Австралії виникли деякі проблеми з постачання вакцини цієї компанії, оскільки “європейські країни та фармацевтичні компанії віддавали перевагу тим країнам, де високий рівень зараження коронавірусом”.

“Через це такі країни, як Нова Зеландія та Австралія, виявились в кінці списку”, – сказав Бірмінгем.

Наразі відомо про те, що в Австралію привезуть вакцини Pfizer в третьому кварталі 2021 року.

В Австралії повністю вакциновано тільки 8% австралійців віком від 16 років.