Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Таке твердження суперечить заяві прем’єр-міністра Австралії Скота Моррісона та міністра охорони здоров’я про те, що “стратегія країни ставить Австралію в першу чергу (очікування вакцини)”.
За словами австралійського сенатора Саймона Бірмінгема, в Австралії виникли деякі проблеми з постачання вакцини цієї компанії, оскільки “європейські країни та фармацевтичні компанії віддавали перевагу тим країнам, де високий рівень зараження коронавірусом”.
“Через це такі країни, як Нова Зеландія та Австралія, виявились в кінці списку”, – сказав Бірмінгем.
Наразі відомо про те, що в Австралію привезуть вакцини Pfizer в третьому кварталі 2021 року.
В Австралії повністю вакциновано тільки 8% австралійців віком від 16 років.
- В австралійському Сіднеї вперше за час пандемії COVID-19 запровадили локдаун. Обмеження діятимуть впродовж двох тижнів.