Парламент Австралії в четвер, 25 лютого, ухвалив законопроєкт, що зобов'язує Google і Facebook Inc. платити медіакомпаніям за новинний контент.

Про це повідомляють агентства Reuters і ВВС.

Австралія стала першою в світі країною, яка ухвалила подібний документ.

Згідно із законопроєктом, цифрові платформи на зразок Facebook і Google повинні платити місцевим ЗМІ та видавцям за розміщення посилань на їх контент в новинних стрічках або в результатах пошуку. Технологічні гіганти можуть самостійно домовитися з австралійськими медіа про співпрацю. При цьому призначений урядом арбітр зможе приймати рішення про суму, яку платформа повинна заплатити австралійським ЗМІ за умови, що неможливо укласти незалежну комерційну угоду.

Закон ухвалили з поправками після переговорів з техногігантами.

Одна зі змін дає компаніям більше часу на переговори з медіа, перш ніж втрутиться державний арбітр.

Крім того, австралійський уряд має право звільнити технологічних гігантів від обов’язкової плати за новини, якщо вони доведуть, що зробили “значний внесок” для підтримки медіа в Австралії.

Інтернет-платформи повинні будуть повідомляти медіа про зміну роботи алгоритмів.

Через рік закон повинні переглянути, щоб перевірити, чи дійсно він працює.

“Кодекс гарантує, що новинні компанії будуть отримувати справедливу винагороду за створюваний контент, і допоможе підтримувати журналістику в Австралії”, – йдеться в спільній заяві голови казначейства Джоша Фріденберга і міністра зв’язку Пола Флетчера.

Варто відзначити, що минулого тижня зазначений законопроєкт спонукав Facebook ввести обмеження для користувачів і ЗМІ з Австралії. За рішенням компанії, ЗМІ та жителям Австралії заборонили публікувати посилання на новини, а також переглядати місцеві і міжнародні новини.

Згодом в Facebook вирішили скасувати подібні заходи (орієнтовно це відбудеться наступного тижня).

Кілька великих австралійських медіакомпаній, в тому числі Seven West Media, Nine Entertainment і Australian Broadcasting Corp, заявили, що ведуть переговори з Facebook.

Компанія Google вже уклала низку угод з австралійськими видавцями: зокрема угоду про контент з News Corp. (хоча раніше погрожувала припинити дію своєї пошукової системи в Австралії через законопроєкт).

Як зазначає Reuters, за законодавцями Австралії пильно стежать у всьому світі. А такі країни, як Канада і Велика Британія, розглядають можливість аналогічних кроків щодо інтернет-платформ.