Після спалаху коронавірусу в найбільш густонаселених штатах Австралії, в країні посилили карантин - зокрема, ввели масковий режим.

Про це повідомляє Reuters.

Найбільш густонаселений штат Австралії – Новий Південний Уельс (Новий Південний Уельс) повідомив у неділю про восьми нових випадки захворювання COVID-19, в той час як в сусідній Вікторії кількість хворих збільшилася на три. У зв’язку з цим в країні були прийняті нові заходи по боротьбі з COVID-19.

Спалах в Новому Південному Уельсі почалася приблизно в середині грудня в районі північних пляжів Сіднея, де чверть мільйона людей перебувають у суворої ізоляції до 9 січня. Всього там зафіксували 148 випадків.

У меншому кластері на заході міста зареєстровано 13 підтверджених випадків – спалах стався серед відвідувачів винного магазину.

Тепер Новий Південний Уельс ввів обов’язкове носіння масок в закритих приміщеннях – таких, як ігрові кімнати, перукарні і магазини. Обмеження набудуть чинності з півночі 4 січня за місцевим часом.

Австралія уникла сильного поширення вірусу завдяки швидким діям влади щодо закриття кордонів, запровадження карантину та соціального дистанціювання.

З початку пандемії було зареєстровано понад 28 450 випадків COVID-19 і 909 смертей.