Австралія відмовилася від мети вакцинувати майже все своє 26-мільйонне населення до кінця 2021 року, після того, як влада рекомендувала людям у віці до 50 років приймати COVID-вакцину Pfizer/BionTech замість препарату AstraZeneca.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Прем’єр-міністр Скотт Моррісон повідомив, що Австралія, яка раніше зробила ставку на вакцину AstraZeneca для вакцинації більшості населення, тепер не планує встановлювати будь-які нові цілі щодо завершення програми вакцинації.

“Хоча ми хотіли б, щоб цей процес був завершений до кінця року, поки неможливо встановити остаточну дату через велику кількість пов’язаних з цим невизначеностей”, – сказав Моррісон.

Влада Канберри змінила свою рекомендацію щодо щеплень Pfizer для осіб молодше 50 років в четвер після того, як європейські регулювальні органи підтвердили можливість зв’язку між щепленнями AstraZeneca і повідомленнями про поодинокі випадки утворення тромбів.

Австралія, яка минулого тижня поспішила подвоїти замовлення вакцини Pfizer, спочатку планувала провести вакцинацію всього населення до кінця жовтня.

Моррісон додав, що швидкість програми вакцинації в країні зараз відповідає показникам Німеччини та Франції та випереджає Канаду і Японію.

Нагадаємо, Австралія приєдналася до країн, які обмежили використання вакцини AstraZeneca через випадки викликаються нею тромбозів. Місцеві органи охорони здоров’я змінили свої рекомендації, заявивши, що майже 12 млн осіб у віці до 50 років повинні вакцинуватися препаратом Pfizer замість AstraZeneca.