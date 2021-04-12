Про це повідомляє агентство Reuters.
Прем’єр-міністр Скотт Моррісон повідомив, що Австралія, яка раніше зробила ставку на вакцину AstraZeneca для вакцинації більшості населення, тепер не планує встановлювати будь-які нові цілі щодо завершення програми вакцинації.
“Хоча ми хотіли б, щоб цей процес був завершений до кінця року, поки неможливо встановити остаточну дату через велику кількість пов’язаних з цим невизначеностей”, – сказав Моррісон.
Влада Канберри змінила свою рекомендацію щодо щеплень Pfizer для осіб молодше 50 років в четвер після того, як європейські регулювальні органи підтвердили можливість зв’язку між щепленнями AstraZeneca і повідомленнями про поодинокі випадки утворення тромбів.
Австралія, яка минулого тижня поспішила подвоїти замовлення вакцини Pfizer, спочатку планувала провести вакцинацію всього населення до кінця жовтня.
Моррісон додав, що швидкість програми вакцинації в країні зараз відповідає показникам Німеччини та Франції та випереджає Канаду і Японію.
Нагадаємо, Австралія приєдналася до країн, які обмежили використання вакцини AstraZeneca через випадки викликаються нею тромбозів. Місцеві органи охорони здоров’я змінили свої рекомендації, заявивши, що майже 12 млн осіб у віці до 50 років повинні вакцинуватися препаратом Pfizer замість AstraZeneca.
- Раніше повідомлялося, що фармацевтична компанія AstraZeneca минулого тижня вдвоє скоротила кількість вакцини проти COVID-19, яка була призначена для країн Європейського Союзу.