Про це повідомляє агентство Reuters.
Міністр охорони здоров’я Грег Гант сказав, що медичні органи все ще вивчають дані щодо безпеки вакцинації дітей віком від п’яти до 11 років і навряд чи рішення ухвалять цього року.
Центри з контролю та профілактики захворювань США цього місяця рекомендували щеплення Pfizer Inc/BioNTech для широкого використання у віковій групі від 5 до 11 років. Раніше вакцину схвалило Управління контролю за продуктами та ліками США.
Генерал-лейтенант Джон Фревен, голова австралійської оперативної групи COVID-19, повідомив, що Австралія забезпечила для свого населення необхідні запаси вакцин. “Ми фактично закупили достатній запас доз та бустерів для дітей”, – сказав Фревен.
Станом на п’ятницю 90% населення країни віком від 16 років та старше отримали одну дозу вакцини. При цьому 83% зробили два щеплення. За даними міністерства охорони здоров’я, у країні також вакциновано 57,7% дітей віком від 12 до 15 років.
- З 1 листопада повністю вакциновані громадяни Австралії мають змогу виїжджати за межі країни без спеціального дозволу.
- Раніше прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що країна не буде приймати іноземних туристів як мінімум до 2022 року через пандемію коронавірусу.