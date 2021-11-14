Австралія з січня 2022 року хоче розпочати щеплювати проти COVID-19 дітей віком до 12 років.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Міністр охорони здоров’я Грег Гант сказав, що медичні органи все ще вивчають дані щодо безпеки вакцинації дітей віком від п’яти до 11 років і навряд чи рішення ухвалять цього року.

Центри з контролю та профілактики захворювань США цього місяця рекомендували щеплення Pfizer Inc/BioNTech для широкого використання у віковій групі від 5 до 11 років. Раніше вакцину схвалило Управління контролю за продуктами та ліками США.

Генерал-лейтенант Джон Фревен, голова австралійської оперативної групи COVID-19, повідомив, що Австралія забезпечила для свого населення необхідні запаси вакцин. “Ми фактично закупили достатній запас доз та бустерів для дітей”, – сказав Фревен.

Станом на п’ятницю 90% населення країни віком від 16 років та старше отримали одну дозу вакцини. При цьому 83% зробили два щеплення. За даними міністерства охорони здоров’я, у країні також вакциновано 57,7% дітей віком від 12 до 15 років.