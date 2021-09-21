Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
За оцінками Австралійського фонду коал, популяція цих тварин впала до менш нiж 58 000 в цьому році з більш ніж 80 000 в 2018 році, причому найбільше скорочення відбулося в штаті Новий Південний Уельс, де чисельність впала на 41%.
“Падіння досить драматичне”, – заявила голова фонду Дебора Табарт.
Вона додала, що країні потрібен закон про захист коал.
Спад в Новому Південному Уельсі, ймовірно, прискорився після того, як величезні ділянки лісу були спустошені лісовими пожежами в кінці 2019 і на початку 2020 року, але в деяких з цих областей коал вже не було.
У червні австралійський уряд закликав громадськість прокоментувати національний план відновлення Нового Південного Уельсу, Квінсленда і Австралійської столичної території навколо Канберри, а також питання про те, чи слід підвищити статус охоронюваних видів коал з “вразливих” до “тих, що знаходяться під загрозою зникнення”.
Крім впливу посухи та пожеж, розчищення земель забудовниками і дорожніми будівельниками зруйнувало середовище проживання культових сумчастих.
“Я думаю, що всі це розуміють, ми повинні змінитися. Але якщо ці бульдозери продовжать працювати, я дійсно боюся за коал”, – сказав Табарт.
- У травні 2020 року в Австралійському парку рептилій після масштабних пожеж народилася перша коала.