Австралія втратила близько 30% своїх коал за останні три роки через посуху, лісові пожежі та вирубку дерев.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

За оцінками Австралійського фонду коал, популяція цих тварин впала до менш нiж 58 000 в цьому році з більш ніж 80 000 в 2018 році, причому найбільше скорочення відбулося в штаті Новий Південний Уельс, де чисельність впала на 41%.

“Падіння досить драматичне”, – заявила голова фонду Дебора Табарт.

Вона додала, що країні потрібен закон про захист коал.

Спад в Новому Південному Уельсі, ймовірно, прискорився після того, як величезні ділянки лісу були спустошені лісовими пожежами в кінці 2019 і на початку 2020 року, але в деяких з цих областей коал вже не було.

У червні австралійський уряд закликав громадськість прокоментувати національний план відновлення Нового Південного Уельсу, Квінсленда і Австралійської столичної території навколо Канберри, а також питання про те, чи слід підвищити статус охоронюваних видів коал з “вразливих” до “тих, що знаходяться під загрозою зникнення”.

Крім впливу посухи та пожеж, розчищення земель забудовниками і дорожніми будівельниками зруйнувало середовище проживання культових сумчастих.

“Я думаю, що всі це розуміють, ми повинні змінитися. Але якщо ці бульдозери продовжать працювати, я дійсно боюся за коал”, – сказав Табарт.