Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

У неділю уряд Австралії запустив додаток з відстеження коронавірусу. Водночас, заходи щодо захисту конфіденційності пов’язані з використанням застосунку планують закріпити на законодавчому рівні. Запуск програми пов’язаний з ослабленням карантинних заходів в ряді австралійських штатів.

В Австралії та сусідній Новій Зеландії вдалося встановити контроль над спалахами коронавірусу до того, як це поставило під загрозу системи громадської охорони здоров’я. Проте, офіційні особи в обох країнах занепокоєні ризиком повторного зростання захворюваності.

“Ми перемагаємо, але ще не перемогли”, – заявив міністр охорони здоров’я Австралії Грег Хант.

Відзначимо, застосунок використовує сінгапурське програмне забезпечення TraceTogether. При вході в систему використовуються сигнали Bluetooth для відстеження, коли люди знаходяться поруч один з одним.

Громадські активісти критикують застосунок за втручання в приватне життя. Збережені контактні дані застосунку дозволять медичним працівникам відстежувати людей, що знаходяться у зоні ризику.

Австралійський уряд, планує, що принаймні 40% населення встановить застосунок, щоб зробити боротьбу з коронавірусом ефективною.