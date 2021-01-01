Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, із гімну зникли слова “we are young” (“ми молоді”). Уряд вирішив прибрати згадку про “молодість” країни, щоб врахувати історію аборигенів, яка налічує тисячі років.

Рядок “For we are young and free” (“Тому що ми молоді і вільні”) замінили на “For we are one and free” (“Тому що ми єдині і вільні”), повідомляє британське агентство ВВС.

Зміни набули чинності сьогодні, 1 січня.

За словами прем’єр-міністра Австралії Скотта Моррісона, зміна слів “багато що додає” в сенс гімну країни.

“Вона (заміна слів, – ред.) є визнанням шляху, який ми подолали як нація. Вона визнає, що історія нашої нації походить від більш ніж 300 етнічних і мовних груп і що ми є найбільш успішною мультикультурною нацією на Землі”, – наголосив політик.

Ідея змінити слова в гімні була висунута в 2020 році прем’єр-міністром Нового Південного Уельсу Гладіс Бережіклян. Вона відзначала, що старе формулювання ігнорувало “горду культуру перших націй Австралії”.

Люди населяли Австралію десятки тисяч років, перш ніж вона була колонізована переважно білими англійськими поселенцями в XVIII столітті.

В останні роки влада Австралії доклала великих зусиль для визнання історії корінних народів у культурних і політичних подіях.