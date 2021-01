Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, із гімну зникли слова “we are young” (“ми молоді”). Уряд вирішив прибрати згадку про “молодість” країни, щоб врахувати історію аборигенів, яка налічує тисячі років.

Рядок “For we are young and free” (“Тому що ми молоді і вільні”) замінили на “For we are one and free” (“Тому що ми єдині і вільні”), повідомляє британське агентство ВВС.