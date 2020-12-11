Випробування австралійської вакцини від COVID-19, що розробляється Університетом Квінсленда і компанією CSL Limited, припинені через те, що у деяких добровольців з'явилися хибнопозитивні результати тестів на ВІЛ.

Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Вакцина перебувала на першому етапі випробувань і довела свою ефективність в створенні антитіл. Але вона також генерувала антитіла до ВІЛ у деяких реципієнтів, що означало хибнопозитивні результати на ВІЛ. Подальше тестування довело, що ВІЛ виявлено не було.

CSL і UQ заявили, що виправлення недоліку займе близько року, що призвело до вирішення відмовитися від випробування.

Експерти також наголосили, що позитивні результати були помилковими, що означає, що здоров’я учасників випробувань не піддавалося ризику.

Уряд Австралії заявив, що тепер уклав угоду про вакцину Novavax і збільшив існуюче замовлення на вакцину Oxford / AstraZeneca.