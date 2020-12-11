Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.
Вакцина перебувала на першому етапі випробувань і довела свою ефективність в створенні антитіл. Але вона також генерувала антитіла до ВІЛ у деяких реципієнтів, що означало хибнопозитивні результати на ВІЛ. Подальше тестування довело, що ВІЛ виявлено не було.
CSL і UQ заявили, що виправлення недоліку займе близько року, що призвело до вирішення відмовитися від випробування.
Експерти також наголосили, що позитивні результати були помилковими, що означає, що здоров’я учасників випробувань не піддавалося ризику.
Уряд Австралії заявив, що тепер уклав угоду про вакцину Novavax і збільшив існуюче замовлення на вакцину Oxford / AstraZeneca.
- Відомі виробники вакцин проти коронавірусу Pfizer і Moderna вже готуються до масового виробництва. Однак про технологію виготовлення вакцин відомо не багато. Та й розробники не планують повністю розкривати дані про склад своїх вакцин.
- Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
- Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.
- Також стало відомо, що вакцина проти COVID-19 під кодовою назвою AZD1222, над якою працюють Оксфордський університет і компанія AstraZeneca, показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%.
- Вакцина проти коронавірусу, вироблена компаніями Pfizer та BioNTech, забезпечує надійний захист від COVID-19 протягом 10 днів після введення першої дози.