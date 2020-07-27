Австралійська державна комісія із захисту конкуренції і прав споживачів (ACCC) подала позов до федерального суду на компанію Google, стверджуючи, що техгігант ввів в оману австралійських споживачів, щоб отримати їхню згоду на розширення обсягу особистої інформації, яку Google може збирати.

Про це йдеться в повідомленні на сайті комісії.

ACCC стверджує, що Google не змогла належним чином поінформувати споживачів і не отримала їхньої згоди, коли у 2016 році хотіла почати об’єднувати особисту інформацію в облікових записах з інформацією про дії цих осіб на сайтах, які не належать Google. Йдеться про технологію DoubleClick для показу реклами.

Дані про активність користувачів, не пов’язаної з Google, раніше зберігалися окремо від облікових записів користувачів, тобто дані не були пов’язані з конкретним користувачем. Потім Google використовував цю недавно об’єднану інформацію, щоб поліпшити комерційні показники своїх рекламних кампаній.

Раніше юридична компанія Boies Schiller Flexner, яка представляє інтереси групи позивачів, у червні поточного року вже подавала позов до корпорації на 5 млн доларів. Позивачі звинувачують Google в стеженні за діями користувачів браузера Chrome навіть при увімкненому режимі інкогніто.

З 28 червня 2016 року до грудня 2018 року власникам облікових записів Google пропонувалося натиснути “Я згоден” на спливаюче повідомлення від Google, яке повинно було пояснити, як планується збирати свої дані, і запросити згоду споживачів на це.