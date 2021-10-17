Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Правоохоронці 29 вересня в порту Мельбурна вилучили вантаж вагою 450 кг або 1290 пакунків героїну. За підозрою в причетності до перевезення заарештували малазійця.
Пізніше йому пред’явили звинувачення в ввезенні наркотику. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.
У 2019 влада виявила величезну партію метамфетаміну вартістю близько 1,2 мільярда австралійських доларів або 840 мільйонів доларів США, заховану всередині стереодинаміків в порту Мельбурна. В ході рейду також було виявлено близько 37 кг героїну.