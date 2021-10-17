Австралійська поліція вилучила найбільшу партію героїну, яку коли-небудь фіксували в країні, на суму близько 140 мільйонів австралійських доларів, або 104 млн доларів США.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Правоохоронці 29 вересня в порту Мельбурна вилучили вантаж вагою 450 кг або 1290 пакунків героїну. За підозрою в причетності до перевезення заарештували малазійця.

Пізніше йому пред’явили звинувачення в ввезенні наркотику. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

У 2019 влада виявила величезну партію метамфетаміну вартістю близько 1,2 мільярда австралійських доларів або 840 мільйонів доларів США, заховану всередині стереодинаміків в порту Мельбурна. В ході рейду також було виявлено близько 37 кг героїну.