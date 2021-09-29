Дейнтрі в Австралії - найстаріший тропічний ліс в світі - повернули його аборигенам.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Цьому об’єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО більше 180 мільйонів років, і він був домом для поколінь аборигенів.

Народ Східного Куку Яланджі тепер буде керувати національним парком разом із урядом штату Квінсленд.

Дейнтрі межує з Великим Бар’єрним рифом і є однією з головних туристичних визначних пам’яток Австралії.

Він славиться своєю давньою екосистемою і суворою природною красою: густими лісами, дикими річками, водоспадами, ущелинами і білими піщаними пляжами.

Аборигенам повернули і інші національні парки Квінсленда, включаючи Сідар-Бей (Нгалба-булав), Блек-Маунтін (Калкаджака) і Острови Надії – загальна площа яких становить понад 160 000 га.

“Ця угода визнає їхнє право володіти своєю країною і керувати нею, захищати свою культуру”, – йдеться в заяві міністра навколишнього середовища Міган Скенлон.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, прийняття цього рішення було прийняте після чотирьох років дискусій.

Люди Куку Яланджі хотіли в кінцевому підсумку одноосібно управляти лісами та іншими тропічними регіонами, сказала парламентерка Кріссі Грант.

“Бама [люди] постійно жили в тропічних лісах. Це саме по собі є унікальним у списку всесвітньої спадщини”, – сказала вона Guardian Australia.

Регіон Дейнтрі внесли до списку всесвітньої спадщини в 1988 році після кампанії в Канберрі з протидії лісозаготівлях і розчищення сільськогосподарських земель.

ЮНЕСКО вважає регіон надзвичайно важливою ділянкою з багатим і унікальним біорізноманіттям, де мешкає більше 3000 видів рослин, 107 ссавців, 368 видів птахів і 113 видів рептилій.