Про це пише The West Australian.

Гігантський летючий кускус – це сумчастий ссавець з сімейства кольцехвостих поссумів, який здатний до кружляння в повітрі.

Довгий час вважалося, що більший планер, який може парити до 100 метрів по лісах, не є окремим видом. Вчені вважали, що їх відмінності в розмірі та фізіології натякають на приховану різноманітність.

Але нове дослідження показало, що насправді це три різних види, що ознаменувало відкриття двох нових видів сумчастих.

“Деякий час були припущення, що існує більше одного виду великих планерів, але тепер у нас є докази з ДНК. Це повністю змінює те, що ми про них думаємо”, – зазначила аспірантка Університету Джеймса Кука Деніз МакГрегор.