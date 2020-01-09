Архітектори Австралії створили організацію Architects Assist для надання безкоштовної допомоги людям, що втратили житло через лісові пожежі.

Про це повідомляється на сайті організації.

Архітектурні студії Австралії об’єдналися з Австралійським інститутом архітекторів та створили організацію Architects Assist. Її метою є надання безкоштовної допомоги з проєктування житла для тих, хто постраждав під час лісових пожеж, що охопили всю Австралію.

“Ми пропонуємо безкоштовну допомогу в проєктуванні та плануванні тим, хто втратив все й не мав достатніх коштів, щоб почати відновлення свого життя та засобів до існування. Із зростанням масштабів лиха незабаром стало очевидним, що ресурсів окремих фірм буде недостатньо для надання допомоги всім, хто потребує допомоги, і тому була створена програма Architects Assist”, — пояснили в організації.

При цьому наголошується, що за можливості безкоштовна допомога може бути надана малим підприємствам, магазинам, церквам або театрам.

Також підключитися до ініціативи пропонують студентам-архітекторам і недавнім випусникам вищих навчальних закладів.

Нагадаємо, зараз в Австралії пішли дощі, температура впала, але влада попереджає, що загроза пожеж все ще зберігається. У неділю, 5 січня, австралійська влада приступила до оцінки збитку від лісових пожеж.