Про це повідомляється на сайті організації.
Архітектурні студії Австралії об’єдналися з Австралійським інститутом архітекторів та створили організацію Architects Assist. Її метою є надання безкоштовної допомоги з проєктування житла для тих, хто постраждав під час лісових пожеж, що охопили всю Австралію.
“Ми пропонуємо безкоштовну допомогу в проєктуванні та плануванні тим, хто втратив все й не мав достатніх коштів, щоб почати відновлення свого життя та засобів до існування. Із зростанням масштабів лиха незабаром стало очевидним, що ресурсів окремих фірм буде недостатньо для надання допомоги всім, хто потребує допомоги, і тому була створена програма Architects Assist”, — пояснили в організації.
При цьому наголошується, що за можливості безкоштовна допомога може бути надана малим підприємствам, магазинам, церквам або театрам.
Також підключитися до ініціативи пропонують студентам-архітекторам і недавнім випусникам вищих навчальних закладів.
Нагадаємо, зараз в Австралії пішли дощі, температура впала, але влада попереджає, що загроза пожеж все ще зберігається. У неділю, 5 січня, австралійська влада приступила до оцінки збитку від лісових пожеж.
- За 48 годин для пожежних служб Австралії в Новому Південному Уельсі зібрали понад 20 мільйонів австралійських доларів (13 мільйонів доларів США). Ще 700 тисяч доларів для постраждалих було зібрано 20-річною моделлю, яка відправляла оголені фото всім, хто пожертвує благодійним фондам від $10.
- Уряд України запропонував Австралії направити на допомогу з ліквідацією лісових пожеж в Австралії 200 підготовлених рятувальників.
- 7 січня кількість жертв лісових пожеж на території Австралії зросла до 25 осіб.