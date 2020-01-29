Вчені в Австралії стали першими, хто відтворив новий коронавірус nCov 2019 за межами Китаю.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Відкриття буде передано Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) в надії, що воно може допомогти в діагностиці та лікуванні вірусу.

Вчені в Китаї також відтворили вірус і поділилися послідовністю його генома, але не самим вірусом.

Дослідники зі спеціалізованої лабораторії в Мельбурні, Австралія, сказали, що їм вдалося виростити копію вірусу у зараженого пацієнта. Зразок був відправлений їм минулої п’ятниці.

Лікарі заявили, що копія може бути використана в якості контрольного матеріалу для тестування, яке може включати ранню діагностику у людей, у яких немає симптомів.