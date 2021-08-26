Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
На пасовищі фермер розкидав зерно у формі серця і скерував туди пастися сотні овець. Коли отара набула потрібної форми, він зафільмував завдяки дрону відео та опублікував його.
“Я не міг потрапити туди й побачити її, або піти на похорон. Тому я почувався безнадійним, безпорадним — я насправді не знав, що мені робити. Але оскільки я вже трохи годував тварин, я просто вирішив зробити велике серце в землі, яке насправді тьмяніше у порівнянні з її”, — розповів Джексон.
Джексон надіслав відео родичам перед похороном тітки в понеділок, 23 серпня.
Останніми роками Джексон створив ще кілька “картин з овець” у вигляді символів і логотипів. Його тітка завжди була прихильницею його творінь.
За словами фермера, востаннє товариська і “неймовірно щедра” жінка відвідувала його в травні. Це було до того, як спалахи COVID-19 спричинили нові обмеження в Австралії.
- Семимісячне ягня стало найдорожчим бараном в Ірландії після того, як було продане на аукціоні за 44 000 євро.