Австралійське місто Мельбурн, в якому проживає близько п'яти мільйонів громадян, закрили на карантин через коронавірус. Жителям наказали знаходиться в своїх будинках протягом шести тижнів.

Про це повідомляє AFP.

У вівторок в місті зафіксували спалах кокронавірусу. Після цього в місті ввели суворий карантин.

Передбачається, що нові випадки зараження коронавірусом були завезені туристами.

Відповідно до припису влади, жителі міста під час карантину повинні знаходитися в своїх будинках, за винятком роботи, фізичних вправ, медичного обслуговування або покупки предметів першої необхідності.

Навчання в школах знову стане дистанційним.

Також було прийнято рішення закрити кордони штату Вікторія, столицею якого є Мельбурн.

Місцеві жителі підтримали таке рішення влади.

У той же час державні службовці ходять по домівках, переконуючи жителів пройти тест на коронавірус. Наразі відмовилися всього 10 тисяч осіб. На думку влади, це викликано тим, що вони знаходяться під впливом дезінформації.

Карантин передбачає, що спортивні зали, салони краси і кінотеатри знову закриють. Ресторани та кафе працюватимуть тільки на виніс.