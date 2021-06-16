Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Жителі регіону Гіппсленд кажуть, що вуалі, схожі на павутину, з’явилися після декількох днів проливного дощу. А в одному районі павутина покрила дорогу більше кілометра.

За словами експертів, вуалі створені для виживання, зокрема, павуки викидають шовк, щоб піднятися на височину.

Одна з членів місцевої ради Керолін Кросслі розповіла, що в понеділок увечері вона спустилася на набережну озера, щоб перевірити, чи немає шкоди від повені, і була вражена природним явищем. За її словами, вона бачила таке раніше, але не в такому великому масштабі.

“Це не було страшно – це було красиво. Все було оповите цією красивою тонкою павутиною, всі дерева і паркани”, – сказала вона.

Вона додала, що павутина виглядала як єдиний лист, що кишить крихітними павуками.

Очікується, що тонке павутиння розпадеться на цьому тижні.

Сильні дощі і сильний вітер обрушилися минулого тижня на більшу частину Вікторії, викликавши раптові повені та великі руйнування. Влада охарактеризувала шторм як катастрофу, а сотні будинків в штаті залишилися без електрики.