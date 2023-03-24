В Австрії запевнили, що зобов'язані виконувати ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом. Тому, у разі появи на території країни президента РФ Володимира Путіна, його передадуть Гаазі.

Про це “Укрінформу” повідомили у федеральному міністерстві юстиції Австрії у відповідь на запит щодо виконання країною ордера МКС.

Як зазначили у відомстві, Австрія є учасницею Римського статуту. Тому, держава, як і всі інші договірні сторони, зобов’язана співпрацювати з МКС.

“[…]ордери на арешт, видані Судом, повинні виконуватися, а особи, які розшукуються Судом, повинні бути заарештовані”, — йдеться в повідомленні.

Також у міністерстві юстиції Австрії зауважили, що у 2019 році у справі щодо президента Судану Омара аль-Башира МКС вже встановив, що імунітету перед Судом не мають навіть глави держав.

“Ніхто не стоїть над законом, що конкретно означає, що кожен злочин має бути повністю розслідуваний. Безкарності не повинно бути”, — наголосили в австрійському мін’юсті.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

20 березня представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заявив, що відповідальні за воєнні злочини мають постати перед судом. Так він прокоментував видачу Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 22 березня, закликав усі країни-члени Міжнародного кримінального суду заарештувати президента Росії Володимира Путіна за незаконне викрадення українських дітей.