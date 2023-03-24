Про це “Укрінформу” повідомили у федеральному міністерстві юстиції Австрії у відповідь на запит щодо виконання країною ордера МКС.
Як зазначили у відомстві, Австрія є учасницею Римського статуту. Тому, держава, як і всі інші договірні сторони, зобов’язана співпрацювати з МКС.
“[…]ордери на арешт, видані Судом, повинні виконуватися, а особи, які розшукуються Судом, повинні бути заарештовані”, — йдеться в повідомленні.
Також у міністерстві юстиції Австрії зауважили, що у 2019 році у справі щодо президента Судану Омара аль-Башира МКС вже встановив, що імунітету перед Судом не мають навіть глави держав.
“Ніхто не стоїть над законом, що конкретно означає, що кожен злочин має бути повністю розслідуваний. Безкарності не повинно бути”, — наголосили в австрійському мін’юсті.
17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.
20 березня представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заявив, що відповідальні за воєнні злочини мають постати перед судом. Так він прокоментував видачу Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 22 березня, закликав усі країни-члени Міжнародного кримінального суду заарештувати президента Росії Володимира Путіна за незаконне викрадення українських дітей.
- На міжнародній конференції в Лондоні зібрано 4,9 мільйона доларів для підтримки Міжнародного кримінального суду в його розслідуванні ймовірних воєнних злочинів в Україні та його роботі з притягнення Путіна до відповідальності за депортацію українських дітей.
- Росія планує провести неформальне засідання Ради Безпеки ООН на початку квітня щодо, за її словами, “реальної ситуації” з українськими дітьми, вивезеними до Росії.
- Ордер на арешт Володимира Путіна є “першим пострілом” Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо того, що може бути суттєвим обвинуваченням проти нього, заявив провідний адвокат уряду України Бен Еммерсон.
- #Букви повідомляли, чого очікувати Україні після видачі МКС ордера на арешт Путіна.