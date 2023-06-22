Джерело: Austria Presse Agentur

“Австрія продовжує збільшувати фінансову допомогу Україні: уряд виділить ще 18 млн євро із фонду надзвичайних ситуацій за кордоном (AKF) МЗС”, – мовиться у повідомленні.

Як пояснили у виданні, таким чином двостороння фінансова підтримка Австрії вже “перевищила позначку в 150 млн євро”.

За даними австрійського МЗС, зокрема по 6 млн євро отримають Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) і Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), ще 4 млн євро отримає Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і 2 млн євро – Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА).

“Це спрямовано на підтримку людей в Україні та Молдові. Сусідня держава Молдова приймає найбільшу кількість переміщених осіб з України порівняно з кількістю свого населення”, – йдеться у заяві.

Варто додати, що уряд Австрії надасть один мільйон євро Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні.

Водночас уряд Австрії вирішив виділити 2 млн євро для розмінування українських земель. Кошти спрямують на закупівлю відповідного обладнання.

Зауважимо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Австрія заморозила російських активів на майже два мільярди євро.