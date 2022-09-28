Австрія засуджує проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України й ніколи не визнає ані їхніх результатів, ані анексії Росією територій України.

Про це йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ Австрії у Twitter.

У заяві МЗС зазначається, що Австрія рішуче засуджує проведення незаконних “референдумів” з метою виправдання анексії українських територій Російською Федерацією.

“Вони є черговим серйозним нападом на суверенітет та територіальну цілісність України. Фіктивні референдуми не мають жодної легітимності за міжнародним правом і, звичайно, не будуть нами визнані, як і анексія українських територій”, – йдеться у заяві.

Крім того, в МЗС Австрії наголосили, що через насильницьку спробу русифікації України, неприйнятні ядерні погрози та оголошену минулого тижня “часткову” мобілізацію Російська Федерація посилює свою незаконну загарбницьку війну”.

“Дефіцит продовольства та зростання цін на енергоносії в усьому світі є прямими наслідками російської загарбницької війни проти України, які свідомо посилюються безвідповідальними та цинічними діями РФ”, – зазначили у МЗС Австрії.

Австрія також закликала Росію дотримуватися своїх зобов’язань як постійного члена Ради Безпеки ООН та повернутися за стіл переговорів.

Statement of the Austrian Foreign Ministry on the illegal referenda on Ukrainian territory pic.twitter.com/3E5bfMOyZs — MFA Austria (@MFA_Austria) September 28, 2022

Крім того, у міністерстві закордонних справ Грузії також засудили проведення незаконних “референдумів” на тимчасово окупованих Росією територіях України.

“Грузія засуджує незаконні референдуми, організовані Росією на окупованих територіях України. Ці спроби анексії територій України є неприпустимими. Грузія твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України”, – йдеться у повідомленні.

Натомість президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що її країна не визнає ці псевдореферендуми, які насправді є черговим проявом “цинічних дій” РФ.