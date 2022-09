Про це йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ Австрії у Twitter.

У заяві МЗС зазначається, що Австрія рішуче засуджує проведення незаконних “референдумів” з метою виправдання анексії українських територій Російською Федерацією.

“Вони є черговим серйозним нападом на суверенітет та територіальну цілісність України. Фіктивні референдуми не мають жодної легітимності за міжнародним правом і, звичайно, не будуть нами визнані, як і анексія українських територій”, – йдеться у заяві.

Крім того, в МЗС Австрії наголосили, що через насильницьку спробу русифікації України, неприйнятні ядерні погрози та оголошену минулого тижня “часткову” мобілізацію Російська Федерація посилює свою незаконну загарбницьку війну”.

“Дефіцит продовольства та зростання цін на енергоносії в усьому світі є прямими наслідками російської загарбницької війни проти України, які свідомо посилюються безвідповідальними та цинічними діями РФ”, – зазначили у МЗС Австрії.

Австрія також закликала Росію дотримуватися своїх зобов’язань як постійного члена Ради Безпеки ООН та повернутися за стіл переговорів.

Statement of the Austrian Foreign Ministry on the illegal referenda on Ukrainian territory pic.twitter.com/3E5bfMOyZs

— MFA Austria (@MFA_Austria) September 28, 2022