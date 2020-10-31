З 3 листопада в Австрії набувають чинності жорсткі карантинні обмеження через стрімке поширення коронавірусу.

Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц під час брифінгу.

За словами канцлера, країна повинна повернутися до жорсткого карантину, хоча цей сценарій є доволі драматичним для багатьох.

Згідно з розпорядженням влади, діятиме обмеження на вихід з дому з 20:00 до 06:00. Австрійці зможуть покинути своє житло вночі лише для виконання роботи, допомоги нужденним, прогулянок, відвідування магазину і в разі виникнення загрози життю.

Всі ресторани, паби, бари та кафе у країні закриються. Дозволено готувати їжу на виніс.

Готелям забороняється поселяти гостей. Однак це правило не стосується людей, які перебувають в Австрії з діловою метою.

Учні старших класів та студенти перейдуть на дистанційне навчання. Дитячі садки залишаються відкритими.

Функціонування театрів, музеїв, розважальних закладів, басейнів і фітнес-студій забороняється. Перукарні та косметичні студії можуть працювати за умови, якщо зможуть організувати певні епідеміологічні умови обслуговування клієнтів.

Громадянам радять утримуватися від поїздок у громадському транспорті, носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

Курц зазначив, що карантин зможуть послабити лише у грудні.