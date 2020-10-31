Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц під час брифінгу.

За словами канцлера, країна повинна повернутися до жорсткого карантину, хоча цей сценарій є доволі драматичним для багатьох.

Згідно з розпорядженням влади, діятиме обмеження на вихід з дому з 20:00 до 06:00. Австрійці зможуть покинути своє житло вночі лише для виконання роботи, допомоги нужденним, прогулянок, відвідування магазину і в разі виникнення загрози життю.

Всі ресторани, паби, бари та кафе у країні закриються. Дозволено готувати їжу на виніс.

Готелям забороняється поселяти гостей. Однак це правило не стосується людей, які перебувають в Австрії з діловою метою.

Учні старших класів та студенти перейдуть на дистанційне навчання. Дитячі садки залишаються відкритими.

Функціонування театрів, музеїв, розважальних закладів, басейнів і фітнес-студій забороняється. Перукарні та косметичні студії можуть працювати за умови, якщо зможуть організувати певні епідеміологічні умови обслуговування клієнтів. 

Громадянам радять утримуватися від поїздок у громадському транспорті, носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

Курц зазначив, що карантин зможуть послабити лише у грудні. 

  • У Португалії вирішили заборонити поїздки жителів по країні через зростання захворюваності на коронавірус COVID-19. Заборона діятиме протягом п’яти днів.
  • У Бельгії знову вводять жорсткі карантинні заходи у зв’язку зі зростанням кількості випадків коронавірусу COVID-19, ушпиталення і смертей. Так, у другій половині жовтня в Бельгії було зареєстровано в середньому 1600 нових випадків інфікування на 100 тис. жителів, що більш ніж у два рази більше, ніж у Франції. У Бельгії також спостерігається один із найвищих показників смертності в Європі.