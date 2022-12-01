Австрійські громади передали для потреб Державної служби України з надзвичайних ситуацій три пожежні автомобілі.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Закарпатській області.

З початку широкомасштабної війни Росії проти України чимало країн пожертвували пожежні автомобілі для потреб пожежників. Відтак, цього разу австрійські колеги передали три автомобілі марки Styer.

Вони стали частиною 52-го гуманітарного конвою, який був направлений в Україну з Австрії.

Пожежні автомобілі Україні надали громади Тульна, Майнінга та Гайнберга. А федеральне Міністерство внутрішніх справ Австрії скористалося європейською системою Common Emergency Communication and Information System (CECIS) та супроводом від UPCM Logistics Hub Slovakia для того, щоб автомобілі були доставлені в Україну.

Зараз українські рятувальники вже мають у розрахунках кілька подібних пожежних автомобілів та відзначають їх виняткову надійність і потужність.

Зазначимо, що нещодавно Міністерство цифрової трансформації України та Федеральне міністерство фінансів Республіки Австрія підписали меморандум у сфері цифровізації, відтак Австрія пообіцяла найближчим часом надати Україні партію генераторів.

Австрія виразила готовність найближчим часом виділити допомогу для підтримки українських серверів та цифрової інфраструктури, мовиться про партію генераторів. Також сторони будуть працювати далі над забезпеченням України терміналами супутникового звʼязку “Старлінк”. Крім того, під час зустрічі сторони обговорили потреби телеком-сфери.