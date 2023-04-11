Австрія продовжила дію посвідчень вимушеним переселенцям з України – Мінреінтеграції

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Як повідомляється, відповідний орган відправить його рекомендованим листом за місцем реєстрації. Якщо на момент доставки нікого не буде вдома, лист передадуть на зберігання у найближче поштове відділення.

Як пояснили в Мінреінтеграції, якщо забрати листа із поштового відділення у зазначений строк не вдалося, потрібно звернутися до Федерального відомства з питань імміграції та притулку (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl).

Варто зазначити, що в уряді Австрії заявили, що арештують російського диктатора Володимира Путіна, якщо він приїде до їхньої країни. Влада має намір не порушувати норм ордера, виданого Міжнародним кримінальним судом.