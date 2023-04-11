Австрія продовжила дію посвідчень вимушеним переселенцям з України – Мінреінтеграції

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.
Як повідомляється, відповідний орган відправить його рекомендованим листом за місцем реєстрації. Якщо на момент доставки нікого не буде вдома, лист передадуть на зберігання у найближче поштове відділення.
Як пояснили в Мінреінтеграції, якщо забрати листа із поштового відділення у зазначений строк не вдалося, потрібно звернутися до Федерального відомства з питань імміграції та притулку (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl).
Варто зазначити, що в уряді Австрії заявили, що арештують російського диктатора Володимира Путіна, якщо він приїде до їхньої країни. Влада має намір не порушувати норм ордера, виданого Міжнародним кримінальним судом.
Також Австрія не блокує жодних рішень про підтримку України з боку ЄС через так зване “ірландське застереження” (положення, яке дозволяє нейтральним країнам відмовитися від участі у взаємній обороні ЄС у разі нападу – ред.). За її словами, країна “конструктивно утримується”.
Нагадаємо, що також Австрія приєдналася до коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
- У ЄС зафіксовано значне зростання кількості прохань про притулок. У 2022 році у 27 країн Євросоюзу подано 881 200 заявок на надання притулку, що на 64% більше проти 2021 року, коли показник становив близько 537 400 заявок.
- Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Елла Лібанова заявила, що не вірить у прогнози щодо повернення близько 90% вимушених переселенців з України назад на Батьківщину.
- Чиста міграція до Великої Британії зросла до рекордного рівня в 504 тисячі осіб за рік до червня 2022 року, що було зумовлено збільшенням кількості громадян країн, котрі не входять до Європейського Союзу.