російсько-українська війна
17:45 Литва відправила до Німеччини першу групу інструкторів для навчання військових ЗСУ
17:22 Китай має намір ввести обов’язкові перевірки безпеки для сервісів штучного інтелекту
17:00 Австрія продовжила дію посвідчень вимушеним переселенцям з України – Мінреінтеграції
16:50 Японія передала техніку для облаштування в Ірпені майданчика з управління відходами руйнування
16:37 Netflix анонсував новий мультсеріал у всесвіті «Дивних див»
16:35 Ізраїль не ухвалив рішення щодо передачі летальної зброї Україні – Нетаньягу
16:28 Російського солдата судитимуть за вбивство мирних мешканців Ірпеня, які намагалися евакуюватися
16:10 У художньому музеї Естонії відкрилась виставка українських авангардистів
16:09 У Росії анонсували прирівнювання електронних повісток до паперових
15:53 Росія почала експорт пального до Ірану залізницею – Reuters
15:46 У Німеччині та Чехії розкритикували заяви Макрона щодо Тайваню та залежності від США
15:35 Витік секретних даних Пентагону завдав серйозного удару по військових зусиллях України – The Hill
15:24 На Волині заборонили УПЦ МП
15:16 На Київщині невпізнаними залишаються тіла 195 осіб, вбитих росіянами під час окупації
15:11 Понад 11 млн українців перетнули кордон із Польщею після початку повномасштабної війни
15:04 У Запоріжжі викрито групу злочинців, які продавали росіянам українське громадянство
14:46 Енергетики Чернігівщини отримали 17 тонн енергообладнання від міжнародних партнерів
14:23 Рінат Ахметов подав позов проти РФ, в якому вимагає компенсації за захоплені активи у Донецькій і Луганській областях
14:18 Польща планує побудувати на своїй території склади для тисяч одиниць озброєння НАТО — Моравецький
14:00 Виверження вулкана на Камчатці: у РФ зафіксували найсильніший попелопад за останні 60 років
13:46 Поблизу Кишинева планують збудувати сучасну військову базу
13:40 На Далекому Сході Росії відбулось виверження вулкана
13:36 В Австрії підтвердили, що арештують Путіна в разі його візиту до країни
13:29 Донеччина: за добу російські солдати обстріляли 12 населених пунктів, є поранені
13:09 Україна планує експортувати до Європи більші обсяги електроенергії, ніж минулого року – Міненерго
12:52 США не вірять, що контрнаступ України принесе великий успіх: WP опублікувала нові дані зі «злитих» секретних документів Пентагону
12:47 Викрито нову схему переправлення чоловіків призовного віку через кордон під виглядом водіїв-дальнобійників
12:21 Відсьогодні у Херсоні тролейбуси возитимуть людей безоплатно — міськрада
12:09 Alibaba оголосив про плани запустити конкурента ChatGPT
11:52 У квітні кліматологи зафіксували найвищу в історії середню температуру поверхні світового океану
10:56 На Харківщині викрито осіб, які розвідували українські оборонні рубежі на кордоні з РФ
10:37 Прем’єр-міністр Шмигаль поїхав з візитом до Канади і США

Австрія продовжила дію посвідчень вимушеним переселенцям з України – Мінреінтеграції

Шукачам притулку, які знайшли прихисток в Австрії, автоматично продовжують дію посвідчення вимушено переміщеної особи.

Вівторок, 11 квітня 2023, 17:00
Підтримати

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Як повідомляється, відповідний орган відправить його рекомендованим листом за місцем реєстрації. Якщо на момент доставки нікого не буде вдома, лист передадуть на зберігання у найближче поштове відділення.

Як пояснили в Мінреінтеграції, якщо забрати листа із поштового відділення у зазначений строк не вдалося, потрібно звернутися до Федерального відомства з питань імміграції та притулку (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl).

Варто зазначити, що в уряді Австрії заявили, що арештують російського диктатора Володимира Путіна, якщо він приїде до їхньої країни. Влада має намір не порушувати норм ордера, виданого Міжнародним кримінальним судом.

Також Австрія не блокує жодних рішень про підтримку України з боку ЄС через так зване “ірландське застереження” (положення, яке дозволяє нейтральним країнам відмовитися від участі у взаємній обороні ЄС у разі нападу – ред.). За її словами, країна “конструктивно утримується”.

Нагадаємо, що також Австрія приєдналася до коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Теги: війна, Австрія, вимушені переселенці, війна, ВПО, підтримка України, посвідчення, російсько-українська війна, шукачі притулку

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook