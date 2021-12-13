Про це повідомляє міжнародне видання AP.
Деякі регіони відновлюють роботу ресторанів і готелів уже в неділю, 12 грудня, а інші, зокрема Зальцбург, пізніше цього місяця. Роботу ресторанів буде обмежено до 23-ї години, а маски типу FFP2 залишатимуться обов’язковими в громадському транспорті, всередині магазинів та у громадських місцях.
Австрійський канцлер Карл Негаммер минулого тижня назвав ці кроки відкриттям із “паском безпеки”. Кожна з дев’яти земель країни має право посилювати або послаблювати обмеження, керуючись локальною епідемічною ситуацією в регіоні.
Невакциновані громадяни, як і раніше, повинні дотримуватися всіх обмежень, запроваджених для них ще 15 листопада. Вони можуть виходити з дому лише для того, щоб вирушити на роботу, або для походу в продовольчий магазин.
З початку карантину кількість нових випадків зараження COVID-19 в Австрії різко впала. 10 грудня влада країни повідомила про 367,5 нових випадків зараження на 100 000 жителів у порівнянні з 1102,4 у перший день карантину в листопаді.
Однак кількість госпіталізацій через вірус не знизилася так різко. Зараз у відділеннях інтенсивної терапії по всій країні перебувають 567 хворих на коронавірус, що лише трохи менше, ніж 572 у перший день карантину минулого місяця.
- Нагадаємо, у листопаді у кількох австрійських містах відбулися протести проти локдауну та вакцинації. Наймасовішою була акція у Відні.