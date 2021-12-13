В Австрії оголосили про завершення четвертого загальнонаціонального локдауну для вакцинованих від коронавірусу жителів країни. У країні дозволили відкриття магазинів, театрів, музеїв та інших культурних або розважальних заходів. Нові правила можуть відрізнятися залежно від федеральної землі.

Про це повідомляє міжнародне видання AP.

Деякі регіони відновлюють роботу ресторанів і готелів уже в неділю, 12 грудня, а інші, зокрема Зальцбург, пізніше цього місяця. Роботу ресторанів буде обмежено до 23-ї години, а маски типу FFP2 залишатимуться обов’язковими в громадському транспорті, всередині магазинів та у громадських місцях.

Австрійський канцлер Карл Негаммер минулого тижня назвав ці кроки відкриттям із “паском безпеки”. Кожна з дев’яти земель країни має право посилювати або послаблювати обмеження, керуючись локальною епідемічною ситуацією в регіоні.

Невакциновані громадяни, як і раніше, повинні дотримуватися всіх обмежень, запроваджених для них ще 15 листопада. Вони можуть виходити з дому лише для того, щоб вирушити на роботу, або для походу в продовольчий магазин.

З початку карантину кількість нових випадків зараження COVID-19 в Австрії різко впала. 10 грудня влада країни повідомила про 367,5 нових випадків зараження на 100 000 жителів у порівнянні з 1102,4 у перший день карантину в листопаді.

Однак кількість госпіталізацій через вірус не знизилася так різко. Зараз у відділеннях інтенсивної терапії по всій країні перебувають 567 хворих на коронавірус, що лише трохи менше, ніж 572 у перший день карантину минулого місяця.