Джерело: очільник міністерства закордонних справ країни Александер Шалленберг у Twitter.

Австрійські фахівці, зокрема військові, не поїдуть до України. Утім гуманітарна підтримка, як розмінування, не суперечить нейтральності позиції Австрії. В уряді наголосили, що заміновані території ускладнюють використання сільськогосподарських угідь.

Австрійське видання Weekend.at пише, що потенційна участь Австрії у гуманітарній операції з розмінування в Україні “розділила внутрішню політику останніми днями”. Рішення викликало інтенсивні дискусії. В уряді пояснюють допомогу тим, що забруднена мінами територія України приблизно втричі перевищує розмір цілої Австрії.

“Бути нейтральним не означає, що ми сидимо, склавши руки, і дивимося в інший бік. Республіка Австрія зараз підтримує Україну двома мільйонами євро на розмінування. У такий спосіб, ми допомагаємо українським дітям знову відвідувати дитсадки та школи. І зміцнюємо продовольчу безпеку, дозволяючи фермерам знову обробляти свої поля“, – розповів віцеканцлер Вернер Коглер.

Водночас федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що “факт залишається фактом” щодо того, що жоден австрійський солдат не ступить на українську землю для розмінування, поки це зона бойових дій.

“Ми допомагаємо з фінансовою підтримкою для розмінування”, — додав він.