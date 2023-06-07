Уряд Австрії надасть один мільйон євро Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні.

Джерело: Міністерство закордонних справ Австрії.

У відомстві зазначили, що як штаб-квартира МАГАТЕ, Австрія підтримає важливу роботу в Україні внеском у 1 мільйон євро, половину якого профінансують Міністерство закордонних справ та Міністерство захисту клімату.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг зазначив, що “російська рулетка з безпекою українських атомних електростанцій має нарешті закінчитися”.

“Незалежна й неупереджена робота МАГАТЕ на місцях і її присутність на атомних електростанціях є одночасно системою раннього попередження і убезпеченням життів”, – наголосив очільник МЗС Австрії.

А також зазначив, що напад на дамбу Каховської ГЕС та можливий вплив на постачання охолоджувальної води на Запорізьку атомну електростанцію переконливо демонструють важливість цієї місії.

Надані кошти будуть спрямовані, зокрема, на розгортання та роботу групи МАГАТЕ, яка перебуває на ротаційній основі на всіх українських ядерних об’єктах, зокрема й на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій АЕС.