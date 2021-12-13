Александр Шалленберг, глава МЗС Австрії вніс пропозицію про введення "Північного потоку-2" в експлуатацію, попри напругу з Росією.

Про це пише німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

“Проєкт було завершено, тепер ми маємо його використовувати» – повідомив Шалленберг.

Цими словами він заперечив Анналені Бербок, міністру закордонних справ Німеччини на зустрічі міністрів у Брюсселі, яка виступила проти введення в експлуатацію російського газопроводу, підкресливши, що «Північний потік – 2» не відповідає вимогам європейського законодавства, а питання безпеки з порядку денного не зняли.

Враховуючи ситуацію, яка склалась між Росією та Україною, Шалленберг заявив, що вважає помилкою неодноразово ставити під сумнів запуск газопроводу щоразу, коли виникає суперечка із РФ.

Австрії, як і Німеччині природний газ постачають з Росії.