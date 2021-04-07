Відома австрійська газета Der Standard опублікувала статтю із заголовком “Україна хоче вступити в НАТО, знову спалахує громадянська війна”. При цьому видання навело нібито цитату президента Володимир Зеленського.

Про це повідомляють #Букви.

“Президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, що вступ України до військового союзу НАТО є “єдиним способом закінчити громадянську війну на Донбасі”. Перед цим він поговорив телефоном з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом”, — йдеться в статті Der Standard.

Водночас цитата Зеленського спотворена, оскільки після телефонної розмови зі Столтенбергом він не використовував словосполучення “громадянська війна”.

“НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ для України стане справжнім сигналом для РФ”, – писав Зеленський у Twitter.

Маніпулятивна стаття Der Standard обурила українського посла в Австрії Олександра Щербу.

“Українська земля. Російські прапори, солдати та зброя — з одного боку, українські – з іншого. Але це не окупація, а “громадянська війна” для Der Standard”, — написав Щерба у своєму Twitter.

Також посол запитав, чи готова газета до чесної дискусії щодо українсько-російської війни на Донбасі, яке видання називає “громадянською війною”.

“Дорогий Der Standard, чи настане колись час для чесної дискусії з приводу того, що ви називаєте “громадянською війною”, або у вас дозволена тільки одна точка зору?”, — запитав Щерба.

2/ Lieber @derStandardat, kommt jemals die Zeit für eine ehrliche Diskussion zu dem was Sie „Bürgerkrieg“ nennen oder ist bei Ihnen nur eine Sichtweise erlaubt? — olexander scherba (@olex_scherba) April 6, 2021

Наразі газета не відреагувала на цю ситуацію. Стаття й досі доступна на сайті видання без редагування.