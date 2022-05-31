Про це повідомляє Spiegel.

“У середині квітня “News” здивували своїх читачів глибоким психологічним аналізом лідера України, зокрема й антисемітським підтекстом. На це звернув увагу журналіст – і зараз видання подає до суду”, — зазначають у німецькому виданні.

Моніка Вогроллі, яка представляє себе докторкою та психотерапевткою, а також дає філософські поради, провела “психологічний аналіз” Путіна і Зеленського, назвавши останнього “вампіром”. Путіна вона описала, як “нарциса зі тенденцією до симптомів депресії”.

За її словами, Зеленський “керується травмою єврейських предків та заповнює свою внутрішню порожнечу брехнею – як вампір”.

Попри те, що матеріал опублікували ще у квітні, ширшого розголосу він набув після того, як колумніст Крістіан Ортнер заявив, що матеріал є проявом антисемітизму та нагадує публікації нацистських газет “Der Stürmer” та “Völkische Beobachter”.

Згодом видавець “News” Хорст Піркер вибачився за статтю, проте заявив, що подає на Ортнера в суд, адже матеріал Моніки Вогроллі не схожий на “антисемітський памфлет”.