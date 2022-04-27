Австрійські дипломати повернулися до столиці України вперше після початку російського вторгнення. Посольство Австрії відновлює свою роботу вже від сьогодні, 27 квітня.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Австрії.

Як зазначили у відомстві, у такий спосіб Австрія “сигналізує” українцям про свою підтримку та солідарність.

“Ми єдині з народом України, який став жертвою безпрецедентної військової агресії з боку Росії. Як важливий знак нашої непохитної солідарності з Україною співробітники нашого посольства повернулися до Києва минулого тижня”, – зазначено у повідомлені.

Так, Австрія стала ще однією європейською країною, чиє посольство відновило роботу в українській столиці.