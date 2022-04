Про це повідомляє пресслужба МЗС Австрії.

Як зазначили у відомстві, у такий спосіб Австрія “сигналізує” українцям про свою підтримку та солідарність.

Так, Австрія стала ще однією європейською країною, чиє посольство відновило роботу в українській столиці.

We stand united with the people of #Ukraine, who fell victim to an unprecedented military aggression by #Russia. As an important sign of our unwavering solidarity with Ukraine, members of our Embassy returned to #Kyiv last week. Thanks to our staff for your efforts & dedication! pic.twitter.com/xpEmPFkDtd

— MFA Austria (@MFA_Austria) April 27, 2022