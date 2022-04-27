Про це повідомляє пресслужба МЗС Австрії.
Як зазначили у відомстві, у такий спосіб Австрія “сигналізує” українцям про свою підтримку та солідарність.
“Ми єдині з народом України, який став жертвою безпрецедентної військової агресії з боку Росії. Як важливий знак нашої непохитної солідарності з Україною співробітники нашого посольства повернулися до Києва минулого тижня”, – зазначено у повідомлені.
Так, Австрія стала ще однією європейською країною, чиє посольство відновило роботу в українській столиці.
We stand united with the people of #Ukraine, who fell victim to an unprecedented military aggression by #Russia. As an important sign of our unwavering solidarity with Ukraine, members of our Embassy returned to #Kyiv last week. Thanks to our staff for your efforts & dedication! pic.twitter.com/xpEmPFkDtd
— MFA Austria (@MFA_Austria) April 27, 2022
- Нагадаємо, за даними українського МЗС, роботу у Києві вже відновили 16 іноземних посольств. Проте у посольстві Сполучених Штатів Америки поки не готові говорити про повернення до столиці України.
- Раніше в Естонії заявили про закриття генерального консульства РФ у Нарві та консульського відділу в Тарту. Латвія припиняє роботу російських консульств у містах Даугавпілс та Лієпая. Дипломатичний персонал в країнах оголосили персонами нон-грата.