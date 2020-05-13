Керівники Австрії та Німеччини домовилися з 15 червня відкрити спільний кордон після спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє австрійське видання АРА.

У п’ятницю, 15 травня, на кордоні між країнами планують пом’якшити прикордонний контроль. Це означає, що спецперевірки виконуватимуть вибірково, а також відкриють кілька невеликих прикордонних переходів між Австрією і Баварією.

Канцлер Австрії Себастьян Курц і Німеччини Ангела Меркель вже погодили план по відкриттю кордонів. Ттепер питання буде обговорено урядом Німеччини.

Варто зазначити, що до 15 червня Австрія планує послабити прикордонний контроль з іншими сусідніми країнами. Зокрема, мова йде про лібералізацію прикордонного контролю з Швейцарією, Ліхтенштейном і іншими країнами Східної Європи.