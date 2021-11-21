Австрія тимчасово закриває кордони для мандрівників. Рішення було ухвалене у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє офіційний туристичний портал Austria.info.

Так, кордони для туристів закриють з 22 листопада до 13 грудня.

Обмеження поширюються не тільки на невакцинованих осіб, але й на тих, хто вже отримав щеплення або ж перехворів.

Заклади громадського харчування, перукарні, культурні об’єкти та готелі також будуть зачиненими.

Через 10 днів влада перегляне ефективність карантинних обмежень.

Після завершення локдауну в країні у громадських місцях буде діяти правило 2G – необхідно буде показувати сертифікати про щеплення або довідки про одужання. Водночас це правило не розповсюджується на дітей до 12 років.

Для заходів за участю 25 і більше осіб підтвердження повної вакцинації/щеплення є обов’язковим (діти віком до 12 років звільняються). Тести ПЛР, так і на антиген більше не визнаватимуться.

15 листопада влада Австрії ввела локдаун для громадян, які не були вакциновані проти коронавірусу або не перехворіли на COVID-19.